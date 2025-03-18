Жительница Омска получила 6,5 года колонии за случайное убийство мужа

Суд огласил приговор 48-летней жительнице Омска, которая по неосторожности убила собственного мужа. Убийство произошло в новогоднюю ночь, 1 января 2023 года в одном из домов на Левобережье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В суде женщина отрицала свою вину, настаивая на том, что ее муж случайно столкнулся с ножом, который она держала в руке. По ее словам, в тот момент она нарезала продукты.
Присяжные посчитали, что представленная гособвинением совокупность доказательств, достаточна для вынесения приговора.
Кировский районный суд приговорил омичку к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Прокуратура примет решение о необходимости оспаривания приговора в установленный срок.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области мужчины совершают в пять раз больше преступлений, чем женщины. Чаще все закон нарушают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет.