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Жительница Омска получила 6,5 года колонии за случайное убийство мужа

Омичка утверждала в суде, что супруг случайно столкнулся с ножом, когда она нарезала продукты.

Источник: Комсомольская правда

Суд огласил приговор 48-летней жительнице Омска, которая по неосторожности убила собственного мужа. Убийство произошло в новогоднюю ночь, 1 января 2023 года в одном из домов на Левобережье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В суде женщина отрицала свою вину, настаивая на том, что ее муж случайно столкнулся с ножом, который она держала в руке. По ее словам, в тот момент она нарезала продукты.

Присяжные посчитали, что представленная гособвинением совокупность доказательств, достаточна для вынесения приговора.

Кировский районный суд приговорил омичку к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Прокуратура примет решение о необходимости оспаривания приговора в установленный срок.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области мужчины совершают в пять раз больше преступлений, чем женщины. Чаще все закон нарушают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет.