Телефонные мошенники обманули 83-летнюю старушку на 250 тысяч рублей

Мошенники продолжают обманывать стариков. Очередной их жертвой стала 83-летняя жительница Самарской области. Пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший смог убедить старушку, что ей обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы для недопущения финансирования ВСУ.
Поверив словам мошенника, пожилая женщина передала «на проверку» хранящиеся дома 250 тысяч рублей неизвестному возле подъезда.
Только через некоторое время бабушка поняла, что её обманули преступники, и обратилась в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские рекомендуют:
— не верьте срочным требованиям — мошенники часто создают искусственную спешку, чтобы вы не успели подумать;
— проверяйте информацию — уточняйте данные через официальные источники — сайт банка, горячую линию;
— сообщайте о мошенничестве — если вы стали жертвой, сразу обратитесь в банк и правоохранительные органы.