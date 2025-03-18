Масштабная эпидемия ротавируса у россиян на курорте в Египте

Одна из мамочек рассказала, что у ее дочки на отдыхе поднялась высокая температура и началась рвота. В больнице египетские врачи прокапали ребенка каким-то препаратом, а потом поставили неправильный диагноз и чуть не вырезали девочке аппендицит. Туристке пришлось забрать дочь и уехать лечиться в номер.