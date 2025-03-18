Масштабная эпидемия ротавируса у россиян на курорте в Египте

По данным SHOT, вспышка заболевания фиксируется на курорте Макади, в 35 км к югу от Хургады. Десятки россиян жалуются на похожие симптомы сильного вируса. Они появляются через 3−5 дней после прилета. У людей начинается сильная рвота, диарея и обмороки.
Туристов увозят в местные больницы, нескольким уже поставили диагноз: ротавирусная инфекция. По словам отдыхающих, причиной вспышки заболевания может быть качество воды. Они говорят, что из-под крана течет что-то жуткое, от одного запаха начинает тошнить. У детей появляются высыпания на лице и шелушится кожа.
Одна из мамочек рассказала, что у ее дочки на отдыхе поднялась высокая температура и началась рвота. В больнице египетские врачи прокапали ребенка каким-то препаратом, а потом поставили неправильный диагноз и чуть не вырезали девочке аппендицит. Туристке пришлось забрать дочь и уехать лечиться в номер.
После массовой вспышки в один из отелей на Макади приехала делегация с докторами в составе, после чего сотрудники массово начали работать в одноразовых перчатках.