Жители Перми сообщают о жестоком убийстве пенсионерки на Гайве

Жители Перми сообщили о жестоком убийстве пенсионерки, которое случилось в микрорайоне Гайва, рассказывает телеграм-канал «Пермь 18+».
Сообщение о преступлении было опубликовано в канале ночью 18 марта. По словам автора поста, утром 17 марта в доме № 84 по улице Карбышева произошло убийство пенсионерки. Местные жители утверждают, что женщина открыла дверь неизвестному человеку, который насмерть забил её молотком.
Как рассказала perm.aif.ru одна из жительниц Перми, вечером того же дня возле указанного дома действительно находились правоохранители, которые общались с местными жителями.
«Вчера возле дома по улице Карбышева, 84 стояла машина полиции и сами сотрудники правоохранительных органов (5−6 человек), а также простые люди “кучковались”. Не стала вчера к ним подходить, уточнять что-то. А потом увидела сообщения об убийстве», — рассказала perm.aif.ru очевидец.
Позже сообщество «Редакция Гайва» рассказало, что убийцей может быть женщина. Накануне неизвестная постучалась в дверь убитой пенсионерки, представившись сотрудником газовой службы. Уточняется, что после этого женщина якобы ударила пожилую пермячку тяжёлым предметом и украла у неё деньги из квартиры.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю.