Жители Перми сообщают о жестоком убийстве пенсионерки на Гайве

«Вчера возле дома по улице Карбышева, 84 стояла машина полиции и сами сотрудники правоохранительных органов (5−6 человек), а также простые люди “кучковались”. Не стала вчера к ним подходить, уточнять что-то. А потом увидела сообщения об убийстве», — рассказала perm.aif.ru очевидец.