С ней работают психологи: стало известно состояние жительницы Башкирии, потерявшей в пожаре пятерых детей

В селе Вперед Давлекановского района Башкирии погибли пятеро маленьких детей и 33-летний мужчина. Их тела были обнаружены в квартире двухэтажного дома на Центральной улице после ночного пожара. По информации МЧС республики, в квартире загорелся натяжной потолок.
Известно, что мама погибших детей в момент трагедии была на работе. Сейчас ей оказывают психологическую помощь, рассказал глава республики Радий Хабиров.
— С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь, — написал он в социальных сетях.
По словам руководителя региона, в квартире был установлен пожарный извещатель и огонь был быстро потушен, однако трагедии все же избежать не удалось. В причинах произошедшего теперь предстоит разобраться следователям. Они начали расследование и завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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