С ней работают психологи: стало известно состояние жительницы Башкирии, потерявшей в пожаре пятерых детей

По словам руководителя региона, в квартире был установлен пожарный извещатель и огонь был быстро потушен, однако трагедии все же избежать не удалось. В причинах произошедшего теперь предстоит разобраться следователям. Они начали расследование и завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».