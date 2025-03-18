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Число погибших при новых ударах по сектору Газа увеличилось до 310

Число погибших в результате новых бомбардировок сектора Газа Израилем увеличилось до 310. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Число погибших увеличилось до 310, сотни раненых и пропавших без вести в результате налетов израильского врага на сектор Газа», — говорится в сообщении.

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что Израиль осуществил «коварный» удар по беззащитным гражданам, чтобы отменить соглашение о прекращении огня.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что причиной стал отказ от продления перемирия, которое было заключено в январе.

В феврале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщал, что в секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека.