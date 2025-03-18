Спортивный журналист из Нижнего Новгорода пропал в Тюмени

По имеющейся информации, нижегородец приехал в Тюмень на чемпионат России по биатлону. Он исчез 12 марта, за день до соревнований, по дороге на базу «Жемчужина Сибири», где должен был получить аккредитацию. Поисковый отряд начал работу 16 марта.