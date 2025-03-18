На Урале вынесли приговор полицейским, наблюдавшим за убийством студента

В Екатеринбурге 18 марта в Ленинском районном суде огласили приговор двум сотрудникам ДПС, которые сидели в патрульной машине, пока убивали аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Напомним, криминальная истоия произошла ранним утром 18 августа 2023 года возле кафе на улице Малышева в Екатеринбурге.
Полицейские наблюдали за дракой и обсуждали ее между собой, однако не приняли никаких мер для разрешения конфликта. Более того, они игнорировали неоднократные попытки со стороны очевидцев привлечь их к предотвращению незаконных действий.
В результате иностранный студент получил ножевое и истек кровью на глазах очевидцев. Преступник скрылся с места и даже успел избавиться от орудия преступления.
«Мужчины признаны виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — сообщает прокуратура Свердловской области.
Суд назначил виновным, которые были уволены из полиции по отрицательным мотивам, наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы каждому.
"На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд постановил заменить наказание в виде лишения свободы на 3 года 5 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права занимать должности в государственных органах на два года, — уточнили в ведомстве.