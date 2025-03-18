В Ялте спасатели вытащили из оврага мотоциклиста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
Инцидент случился в селе Оползневое. Мотоциклист ехал по дороге, не справился с управлением и упал в овраг.
Самостоятельно выбраться и продолжить движение он не смог, поэтому пришлось вызвать сотрудников МЧС. Спасатели прибыли на место, нашли пострадавшего и перенесли его в безопасное место. После его благополучно передали сотрудникам скорой помощи.
Напомним, в Крыму на носилках вынесли из Большого каньона обездвиженную туристку. В районе села Соколиное Бахчисарайского района женщина получила травму головы и не смогла передвигаться. В течение 15 часов 15 спасателей республиканского МЧС транспортировали пострадавшую в безопасное место.
Ранее мы писали, спасатели вывели заблудившихся в окрестностях горы Бойко мужчину с дочерью. В Бахчисарайском районе туристы потерялись и не смогли самостоятельно спуститься с горного массива.