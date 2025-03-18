В Ялте спасатели вытащили из оврага мотоциклиста

Самостоятельно выбраться и продолжить движение он не смог, поэтому пришлось вызвать сотрудников МЧС. Спасатели прибыли на место, нашли пострадавшего и перенесли его в безопасное место. После его благополучно передали сотрудникам скорой помощи.