В Сочи осудили мужчину за оскорбление судьи

В Сочи мужчина выслушал приговор за оскорбление судьи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Приговор вынесли 27-летнему жителю. В мае 2024 года его судили за разбойное нападение. Во время заседания мужчина начал оскорблять судью грубой бранью, унизив тем самым его честь и достоинство. В результате на него завели новое уголовное дело.
Суд учел мнение гособвинителям, обстоятельства совершения преступления и наличие не отбытого наказания. Мужчину назначили 2 года и 1 месяц лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного оштрафовали на 100 тысяч рублей.