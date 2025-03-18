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В Сочи осудили мужчину за оскорбление судьи

Мужчина, оскорбивший судью на заседании в Сочи, получил 2 года колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи мужчина выслушал приговор за оскорбление судьи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вынесли 27-летнему жителю. В мае 2024 года его судили за разбойное нападение. Во время заседания мужчина начал оскорблять судью грубой бранью, унизив тем самым его честь и достоинство. В результате на него завели новое уголовное дело.

Суд учел мнение гособвинителям, обстоятельства совершения преступления и наличие не отбытого наказания. Мужчину назначили 2 года и 1 месяц лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного оштрафовали на 100 тысяч рублей.