Мальчику, пострадавшему от нападения хаски в Сочи, назначили операцию на 18 марта

Ребенок уже более двух недель находится в Российской детской клинической больнице, где его готовили к предстоящей операции. Врачи провели антибактериальную терапию и стабилизировали состояние мальчика. По словам отца, процесс восстановления будет поэтапным, так как медики стремятся добиться максимально естественного результата.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что инцидент произошел в конце февраля. Две хаски, оставленные без еды и воды на привязи, сорвались с цепи и напали на ребенка. В результате нападения мальчик получил тяжелые травмы лица и бедра. После экстренной госпитализации ребенка ввели в искусственную кому, из которой его вывели 2 марта. Сейчас он находится в сознании, с ним работает психолог.



Пластическая операция станет первым шагом к восстановлению внешности мальчика. Врачи изучат состояние сосудов на его лице, чтобы определить, насколько они способны прижиться при дальнейших реконструктивных процедурах. Отец ребенка надеется на успешный исход лечения и благодарит медиков за поддержку.



Следующие этапы восстановления будут зависеть от результатов первой операции, а также от процесса заживления тканей.