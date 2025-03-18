Хабаровчан предупредили об опасности видеозвонков

В связи с этим МВД РФ призывает граждан быть бдительными и не сообщать ключевую информацию при звонках с неизвестных номеров. Если избежать такого разговора не удалось, то рекомендуется следить за своей речью и не произносить ключевые фразы, а также не говорить слово «да». В любом случае в каждом подозрительном случае лучше сразу завершить разговор.