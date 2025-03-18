Хабаровчан предупредили об опасности видеозвонков

Хабаровчан, как и всех россиян, предупредили об относительно новой схеме обмана со стороны дистанционных мошенников. Они стали активно использовать видеозвонки гражданам под различными благовидными предлогами для кражи биометрических данных. Информацию об этом распространило профильное подразделение МВД РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Мошенники могут представляться сотрудниками оператора связи и предлагать услуги или товары, а также проводить опросы. В ходе разговора они могут задавать вопросы, на которые пользователь отвечает.
Цель мошенников — получить запись голоса пользователя, содержащую ключевое слово «да». После этого злоумышленники могут использовать эту запись для биометрической идентификации и несанкционированного списания средств клиента.
В связи с этим МВД РФ призывает граждан быть бдительными и не сообщать ключевую информацию при звонках с неизвестных номеров. Если избежать такого разговора не удалось, то рекомендуется следить за своей речью и не произносить ключевые фразы, а также не говорить слово «да». В любом случае в каждом подозрительном случае лучше сразу завершить разговор.