Из «Грязи» в князи. Лидер казанской ОПГ сбежал от суда в Турцию

Спустя три десятка лет история с ОПГ «Грязь» снова вышла на первый план. Кто-то говорит, что это попытка окончательно добить старые криминальные группировки, кто-то — что система просто проверяет свои возможности. Но один факт остаётся неизменным: Вахитов больше не в Казани. И если он решит не возвращаться, найти и вернуть его в Россию может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.