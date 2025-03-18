Из «Грязи» в князи. Лидер казанской ОПГ сбежал от суда в Турцию

Криминальные разборки, побеги за границу и судебные тяжбы — история предполагаемого лидера казанской ОПГ «Грязь» Рифката Вахитова читается как остросюжетный детектив. Обвиняемый в организации убийства, он вышел из-под стражи и улетел на лечение в Турцию, оставив следствие в недоумении. Но так ли все просто, как кажется на первый взгляд?
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Чужой среди своих.
На улицах Казани Рифката Вахитова знали под прозвищем Фонтан. Лидер группировки «Грязь», фигурант громкого дела об убийствах начала 2000-х, он долгие годы избегал правосудия. Недавно суд прекратил уголовное преследование в его отношении из-за истечения срока давности — но ненадолго. Верховный суд Татарстана отменил решение, и Вахитова должны были снова судить на днях. Однако к тому моменту его уже не было в стране.
Как сообщил его адвокат, Вахитов вылетел в Турцию на лечение. По словам защиты, у него диагностировано онкологическое заболевание, требующее срочного вмешательства. Однако в силовых структурах считают, что под предлогом лечения он просто ускользнул от наказания. Теперь решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
Кровавые 2000-е.
История ОПГ «Грязь» — это разборки, перестрелки и исчезновения. В начале 2000-х группировка контролировала часть Казани, собирая дань с предпринимателей и устраняя неугодных. Вахитов, по версии следствия, был причастен к убийству своего бывшего соратника Александра Репина.
Лето 2004 года. Москва, Воробьёвы горы. В темноте раздаются выстрелы — это конец истории Репина. Его находят мёртвым в машине, исполнителем следствие считает Вячеслава Степанова, а заказчиком — Вахитова. В тот момент внутри «Грязи» шла борьба за власть. Репин пытался отстранить Вахитова, но оказался сам в ловушке.
Годами следствие не двигалось, пока не появился неожиданный свидетель — пожизненно осуждённый Виктор Курицын. В 2022 году его перевезли в Казань, и он дал показания на Вахитова и его подельников. Эти данные и легли в основу нового уголовного дела.
Суд отпускает, но ненадолго.
Приволжский районный суд Казани прекратил дело в отношении Вахитова по статье об убийстве из-за истечения срока давности. Его освободили из-под стражи, но уже через несколько месяцев прокуратура оспорила это решение. Верховный суд Татарстана постановил пересмотреть дело, но обвиняемый к тому моменту уже находился в Турции.
Адвокаты уверяют, что их подзащитный уехал законно.
«Он никогда не скрывался, уехал на лечение, и в любой момент готов вернуться», — заявляет адвокат Вахитова.
С другой стороны лечение — удобный предлог. А что дальше? Оформление гражданства другой страны?
Ждёт ли Вахитова новый суд?
Теперь Вахитова могут объявить в розыск. Но даже если это произойдёт, вернуть его в Россию будет не так просто. У Турции нет договора о выдаче преступников с Россией, а значит, теоретически он может оставаться там столько, сколько потребуется.
Спустя три десятка лет история с ОПГ «Грязь» снова вышла на первый план. Кто-то говорит, что это попытка окончательно добить старые криминальные группировки, кто-то — что система просто проверяет свои возможности. Но один факт остаётся неизменным: Вахитов больше не в Казани. И если он решит не возвращаться, найти и вернуть его в Россию может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.