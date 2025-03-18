Двое волгоградцев обвиняются в лишении свободы врачей и угрозе полицейским

По данным следствия, жительница Тракторозаводского района и ее знакомый, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, 7 ноября 2023 года вызвали бригаду скорой помощи. Женщина пожаловалась на головную боль и фельдшер вколола ей обезболивающий препарат. Однако пациентке захотелось, чтобы ей дополнительно ввели другое лекарство, но получила отказ. После этого она со своим сообщником заблокировали выход медикам и на протяжении получаса незаконно удерживали, лишив их свободы передвижения.