Неожиданно раздался хлопок: две подруги готовили завтрак, когда случилось страшное

Обычная готовка завтрака едва не обернулась трагедией для двух подруг из поселка Залари. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, 69-летняя хозяйка дома и ее 70-летняя приятельница хлопотали на кухне, когда неожиданно сорвало шланг газового баллона. Они сразу попытались перекрыть вентиль, но ничего не удалось — сил не хватило.
Пламя охватило 54 квадрата. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Тогда сибирячки вынесли баллон на улицу, после чего вернулись в дом. Однако газ успел распространиться, произошел холопок, пламя охватило помещение, — рассказывают в ведомстве.
Благо, женщинам удалось выбраться через окно, сейчас они находятся в больнице с ожогами. В сети появилось видео с места происшествия — видно, что большая часть дома разрушена. Чтобы потушить огонь, охвативший 54 квадрата, на место отправились шесть специалистов на двух единицах техники МЧС.
Важно! При утечке газа крайне опасно пользоваться электроприборами и включать свет, стоит убрать подальше зажигалки и спички, чтобы проветрить помещение нужно открыть окна.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажиры из Китая хотели провезти в Иркутск более 7,6 тысячи сигарет.