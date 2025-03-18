Неожиданно раздался хлопок: две подруги готовили завтрак, когда случилось страшное

Обычная готовка завтрака едва не обернулась трагедией для двух подруг из поселка Залари. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, 69-летняя хозяйка дома и ее 70-летняя приятельница хлопотали на кухне, когда неожиданно сорвало шланг газового баллона. Они сразу попытались перекрыть вентиль, но ничего не удалось — сил не хватило.