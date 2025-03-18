На Кубани и в Крыму очистили 409 км берега

В Крыму обследуют 525,4 км берега от Керчи до села Портовое. Очистили 226,8 км берега, собрали 780 т песка. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. С территории специалисты вывезли 835 т грунта.