В Самаре СК начал проверку после гибели рабочего на стройке

СК Самарской области начал проверку после гибели рабочего на одной из строек Самары. Напомним, что трагический случай произошел 15 марта. На рабочего с грузоподъемного крана упала металлическая опалубка. Мужчина погиб мгновенно.
— Ленинским межрайонным следственным отделом Самары организована доследственная проверка, — уточнила пресс-служба СК Самарской области.
Следователи уже осмотрели территорию стройки, где погиб рабочий. Они изъяли документы, которую будут изучать, опросили свидетелей. В обстоятельствах ЧП помогут разобраться экспертизы: их уже назначили.