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В Самаре СК начал проверку после гибели рабочего на стройке

СК Самарской области разбирается в обстоятельствах гибели рабочего на стройке.

Источник: СК Самарской области

СК Самарской области начал проверку после гибели рабочего на одной из строек Самары. Напомним, что трагический случай произошел 15 марта. На рабочего с грузоподъемного крана упала металлическая опалубка. Мужчина погиб мгновенно.

— Ленинским межрайонным следственным отделом Самары организована доследственная проверка, — уточнила пресс-служба СК Самарской области.

Следователи уже осмотрели территорию стройки, где погиб рабочий. Они изъяли документы, которую будут изучать, опросили свидетелей. В обстоятельствах ЧП помогут разобраться экспертизы: их уже назначили.