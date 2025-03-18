Аферисты под видом учителей получают доступ к Госуслугам волгоградцев

В Волгоградской области полиция расследует новую схему мошенничества, жертвами которого становятся родители школьников. Злоумышленники звонят родителям, представляясь сотрудниками школы — часто, используя реальные имена учителей или завучей, и под предлогом проверки или обновления оценок в электронном журнале выманивают конфиденциальные данные. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, для правдоподобности мошенники используют подменные номера телефонов.
Их цель — получить код из SMS-сообщения. Один из последних случаев произошел в Красноармейском районе. Женщине позвонил неизвестный, представившийся заместителем директора лицея. Он убедил ее сообщить код якобы для сверки оценок ее сына. В результате мошенник получил полный доступ к ее аккаунту. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Полиция Волгоградской области предупреждает жителей региона о бдительности.