Аферисты под видом учителей получают доступ к Госуслугам волгоградцев

Их цель — получить код из SMS-сообщения. Один из последних случаев произошел в Красноармейском районе. Женщине позвонил неизвестный, представившийся заместителем директора лицея. Он убедил ее сообщить код якобы для сверки оценок ее сына. В результате мошенник получил полный доступ к ее аккаунту. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.