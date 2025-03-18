Экс-начальницу отдела судебных приставов в Приморье отправили в колонию

В Приморье завершено уголовное дело в отношении экс-начальницы отдела судебных приставов по Ольгинскому району. Суд признал женщину виновной в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил к 2,6 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Напомним, что бывшая руководительница ОСП по Ольгинскому району использовала своё служебное положение в интересах знакомого, работавшего водителем в ее подразделении. Мужчина имел задолженность свыше 48 млн рублей, однако подсудимая не предприняла необходимых мер для взыскания этой суммы и фактически препятствовала исполнению судебных решений.
Пристав в Приморье «простила» своему водителю миллионные долги.
Женщина руководила районным отделом ФССП и не взыскала с подчинённого 49 млн рублей.
«Суд признал подсудимую виновной по ч.1 ст. 285 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно — распорядительных и административно — хозяйственных полномочий сроком на два года, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
Осуждённая пыталась обжаловать приговор, но кассационный суд отказал в пересмотре дела. Также суд отклонил её ходатайство об отсрочке наказания по состоянию здоровья и необходимости ухода за матерью.