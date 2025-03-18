Экс-начальницу отдела судебных приставов в Приморье отправили в колонию

«Суд признал подсудимую виновной по ч.1 ст. 285 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно — распорядительных и административно — хозяйственных полномочий сроком на два года, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.