МВД: руководство дорожно-строительной фирмы задержано за взятки $30 тысяч

В сообщении говорится, что на генерального директора компании и его заместителя смогли выйти сотрудники ГУБОПиК МВД. Удалось установить, что руководство обогащалось за счет поставщиков оборудования, а также техники. Так, для благоприятного решения вопросов, которые входили в их компетенцию и с целью дальнейшего сотрудничества должностные лица брали от коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения.