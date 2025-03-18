МВД: руководство дорожно-строительной фирмы задержано за взятки $30 тысяч

МВД Беларуси сообщило, что руководство дорожно-строительной фирмы задержано за взятки $30 тысяч. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что на генерального директора компании и его заместителя смогли выйти сотрудники ГУБОПиК МВД. Удалось установить, что руководство обогащалось за счет поставщиков оборудования, а также техники. Так, для благоприятного решения вопросов, которые входили в их компетенцию и с целью дальнейшего сотрудничества должностные лица брали от коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения.
В МВД уточнили, что фигуранты были задержаны с поличным в момент получения взятки в крупном размере. Речь идет про более 30 тысяч долларов. Следователи завели уголовное дело. Руководство фирмы под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.
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