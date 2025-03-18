Бесправника с 1,5 промилле алкоголя преследовали в Рогачевском районе

Сотрудники спецподразделения ГАИ «Молния» подали сигнал об остановке водителю «Опеля». Однако тот сигнал проигнорировал и лишь ускорился. Началось преследование. Спустя время нарушителя — а им оказался 25-летний местный житель — задержали.
Мужчина находился в нетрезвом состоянии и, кроме того, никогда ранее не получал водительского удостоверения, рассказали в УВД.
Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе гонщика 1,5 промилле алкоголя.
Итог такой поездки для жителя Рогачевского района — 14 суток ареста, штраф 200 базовых величин (Br8400) и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 5 лет.