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Бесправника с 1,5 промилле алкоголя преследовали в Рогачевском районе

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого бесправника, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники спецподразделения ГАИ «Молния» подали сигнал об остановке водителю «Опеля». Однако тот сигнал проигнорировал и лишь ускорился. Началось преследование. Спустя время нарушителя — а им оказался 25-летний местный житель — задержали.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии и, кроме того, никогда ранее не получал водительского удостоверения, рассказали в УВД.

Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе гонщика 1,5 промилле алкоголя.

Итог такой поездки для жителя Рогачевского района — 14 суток ареста, штраф 200 базовых величин (Br8400) и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 5 лет.