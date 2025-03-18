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Водитель «Ниссана» сбил 40-летнюю женщину на улице Рахова

В Саратове 40-летняя женщина попала под колеса «Ниссана».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером, 17 марта, в Саратове произошло серьезное ДТП. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию областного центра, в 19:17 у дома № 10/16 на улице Рахова водитель автомобиля «Ниссан» сбил пешехода.

— Управляя машиной «Ниссан», допустил наезд на пешехода — 40-летнюю женщину, — пишут журналисты телеканала.

Пострадавшая была срочно госпитализирована. А правоохранителям теперь предстоит разобраться в произошедшем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полицейские провели рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях города. Правоохранители искали несовершеннолетних и проверяли отдыхающий на запрещенные вещества.