Водитель «Ниссана» сбил 40-летнюю женщину на улице Рахова

Вечером, 17 марта, в Саратове произошло серьезное ДТП. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию областного центра, в 19:17 у дома № 10/16 на улице Рахова водитель автомобиля «Ниссан» сбил пешехода.
— Управляя машиной «Ниссан», допустил наезд на пешехода — 40-летнюю женщину, — пишут журналисты телеканала.
Пострадавшая была срочно госпитализирована. А правоохранителям теперь предстоит разобраться в произошедшем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске полицейские провели рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях города. Правоохранители искали несовершеннолетних и проверяли отдыхающий на запрещенные вещества.