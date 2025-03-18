Водитель «Ниссана» сбил 40-летнюю женщину на улице Рахова

Вечером, 17 марта, в Саратове произошло серьезное ДТП. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию областного центра, в 19:17 у дома № 10/16 на улице Рахова водитель автомобиля «Ниссан» сбил пешехода.