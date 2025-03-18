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В ТЦ «Южный парк» Хабаровска банда хулиганов избила подростков

В Хабаровске в торговом центре «Южный парк» группа подростков напала на двоих мальчиков. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента.

Источник: Соцсети

В Хабаровске в торговом центре «Южный парк» произошел инцидент с участием группы подростков, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».

Вечером 13-летнего мальчика и его друга избила банда хулиганов. По словам бабушки одного из потерпевших, после избиения они пытались затащить подростков в туалет и украли выпавший телефон.

Заявление о происшествии было подано в полицию, и инцидент взят на контроль. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в соцсетях, что привлекло внимание общественности.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента. Вечером в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску обратилась женщина, заявившая о телесных повреждениях, причиненных ее несовершеннолетнему сыну группой подростков. Сотрудники полиции изучают материалы видеозаписи и примут меры в соответствии с законом.