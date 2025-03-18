В Братске электромонтер украл более 335 килограммов медного кабеля

Мужчина рассказал транспортным полицейским, что в октябре и декабре 2024 убирал несущий медный кабель на железнодорожных перегонах. Тогда у него и появилась мысль о краже. В разные дни он прятал скрученные мотки весом 128, 104 и 103 килограмма в сугробе, либо в кустах.