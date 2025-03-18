В Братске электромонтер украл более 335 килограммов медного кабеля

Электромонтер из Братска украл более 355 килограммов медного кабеля. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте, преступника задержали во время оперативно-профилактических мероприятий «Металл».
Мужчина рассказал транспортным полицейским, что в октябре и декабре 2024 убирал несущий медный кабель на железнодорожных перегонах. Тогда у него и появилась мысль о краже. В разные дни он прятал скрученные мотки весом 128, 104 и 103 килограмма в сугробе, либо в кустах.
— Когда рабочие смены заканчивались, он возвращался туда на такси, забирал похищенное и сдавал в пункт приема металла в Братске. На этом выручил более 240 тысяч рублей. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, — рассказывают в агентстве.
Следователи завели уголовное дело, электромонтер сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что виновника аварии осудили на 8,6 лет за смерть двух людей в Братске.