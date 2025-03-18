Появились подробности о матери детей, погибших при пожаре в Башкирии

В ночь на вторник в селе Вперед Давлекановского района при пожаре в квартире погибли пять детей: 7-летняя девочка, 5-летние близнецы-девочки и трехлетние близнецы-мальчики. Также было найдено тело 33-летнего сожителя матери детей. Женщина в момент трагедии была на работе. Следователи возбудили уголовное дело. Источник агентства сообщал, что по одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки холодильника или розетки.
«Ранее опека забирала пятерых детей у матери из-за ее пьянства. Но она их смогла вернуть, устроилась на работу. Также женщина привлекалась к административной ответственности, была на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки. Сейчас она работает в ночном баре. Последняя проверка ситуации дома показала, что в квартире имеются необходимые мебель и техника», — рассказал источник агентства.
Собеседник уточнил, что женщина 1991 года рождения, всего у нее восемь детей.
«Известно, что у нее есть еще трое детей подросткового возраста, все они живут со своими отцами в Уфе. А маленькие дети, которые проживали с ней, тоже от разных отцов, в свидетельствах о рождении отцовство не указано. Сожитель, погибший при пожаре, начал жить с ней относительно недавно, он не отец детей», — пояснил он.