Появились подробности о матери детей, погибших при пожаре в Башкирии

«Известно, что у нее есть еще трое детей подросткового возраста, все они живут со своими отцами в Уфе. А маленькие дети, которые проживали с ней, тоже от разных отцов, в свидетельствах о рождении отцовство не указано. Сожитель, погибший при пожаре, начал жить с ней относительно недавно, он не отец детей», — пояснил он.