В Башкирии мужчина ушел под лед

В селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии произошла трагедия: в реку Каму провалился мужчина. Об этом сообщает МЧС по республике.
Известно, что инцидент случился накануне, 17 марта, вечером. Сельчанин решил перейти водоем по тонкому льду, но ушел на дно.
— Спасателями Госкомитета РБ по ЧС проводятся поисковые работы. Личность мужчины устанавливается, — добавили в ведомстве.
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