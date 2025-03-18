Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске дом инвалида загорелся из-за электроколяски

Ростовская область, 18 марта 2025. DON24.RU. Гараж на первом этаже дома инвалида-колясочника и его жены загорелся в Новочеркасске на улице Казачьей. Об этом сообщает региональное МЧС в своем телеграм-канале.

Источник: МЧС по Ростовской области

«Соседи пытались до приезда пожарных потушить огонь с помощью огнетушителей, но безуспешно», — пишет источник.

Хозяева дома успели выбраться на улицу и остались невредимы.

Спасатели полагают, что причиной пожара послужил аккумулятор инвалидной электроколяски.

Подоспевшие пожарные ликвидировали огонь на площади 20 кв. м, тем самым не дав ему распространиться с гаража на всю постройку.

С огнем боролись 14 человек, в тушении использовали три автоцистерны.

Ранее сообщалось, что гараж в поселке Зимовники загорелся из-за короткого замыкания холодильника.