В Новочеркасске дом инвалида загорелся из-за электроколяски

«Соседи пытались до приезда пожарных потушить огонь с помощью огнетушителей, но безуспешно», — пишет источник.
Хозяева дома успели выбраться на улицу и остались невредимы.
Спасатели полагают, что причиной пожара послужил аккумулятор инвалидной электроколяски.
Подоспевшие пожарные ликвидировали огонь на площади 20 кв. м, тем самым не дав ему распространиться с гаража на всю постройку.
С огнем боролись 14 человек, в тушении использовали три автоцистерны.
Ранее сообщалось, что гараж в поселке Зимовники загорелся из-за короткого замыкания холодильника.