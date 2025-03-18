Обман с утечкой данных лишил хабаровчанина 3 миллионов

Собеседница убедила мужчину, что ему нужно срочно перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы избежать финансовых потерь. Мужчина, доверившийся аферистам, перевел 400 тысяч рублей со своего счета и оформил кредиты на сумму более двух миллионов рублей, а также занял 712 тысяч рублей у друзей. Обманутый гражданин верил, что выполняет важные действия, чтобы сохранить свои сбережения.