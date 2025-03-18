Обман с утечкой данных лишил хабаровчанина 3 миллионов

39-летний житель Хабаровска стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него около трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестная женщина заявила, что произошла масштабная утечка персональных данных и что его счета могут оказаться под угрозой.
Собеседница убедила мужчину, что ему нужно срочно перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы избежать финансовых потерь. Мужчина, доверившийся аферистам, перевел 400 тысяч рублей со своего счета и оформил кредиты на сумму более двух миллионов рублей, а также занял 712 тысяч рублей у друзей. Обманутый гражданин верил, что выполняет важные действия, чтобы сохранить свои сбережения.
Когда мошенники поняли, что больше не могут извлечь деньги, они прекратили общение, оставив мужчину без крупных сумм. В результате возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы для виновных.