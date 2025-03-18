Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обман с утечкой данных лишил хабаровчанина 3 миллионов

Мошенники использовали страх и доверие, чтобы забрать деньги.

Источник: Freepik

39-летний житель Хабаровска стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него около трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестная женщина заявила, что произошла масштабная утечка персональных данных и что его счета могут оказаться под угрозой.

Собеседница убедила мужчину, что ему нужно срочно перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы избежать финансовых потерь. Мужчина, доверившийся аферистам, перевел 400 тысяч рублей со своего счета и оформил кредиты на сумму более двух миллионов рублей, а также занял 712 тысяч рублей у друзей. Обманутый гражданин верил, что выполняет важные действия, чтобы сохранить свои сбережения.

Когда мошенники поняли, что больше не могут извлечь деньги, они прекратили общение, оставив мужчину без крупных сумм. В результате возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы для виновных.