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Дом инвалида-колясочника спасли от огня в Новочеркасске

В Новочеркасске потушили пожар в доме инвалида-колясочника, выгорело 20 кв. метров.

В Новочеркасске женщина и ее муж, инвалид-колясочник, едва не погибли при пожаре в собственном доме, но успели вовремя выбраться на улицу. Жилую двухэтажную постройку от огня спасли сотрудники экстренной службы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вчера, 17 марта, на улице Казачьей. Пламя разгорелось в гараже, на первом этаже дома, и могло перейти на жилые помещения. Соседи хозяев пытались сбить пламя огнетушителями, но не смогли. В итоге вызвали пожарных.

— Звонок поступил в 15:44. Огонь ликвидировали на площади в 20 кв. метров, не позволив ему распространиться на весь дом. В тушении принимали участие 14 человек, использовалось три автоцистерны, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание аккумуляторов инвалидной электроколяски, стоявшей в гараже.

Напомним, ранее в Батайске частный дом выгорел на площади в 100 кв. метров.