Дом инвалида-колясочника спасли от огня в Новочеркасске

— Звонок поступил в 15:44. Огонь ликвидировали на площади в 20 кв. метров, не позволив ему распространиться на весь дом. В тушении принимали участие 14 человек, использовалось три автоцистерны, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.