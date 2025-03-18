Пьяный мужчина схватил нож и зарезал свою мать в Усть-Куте

В Усть-Куте 38-летний мужчина нанес множественные удары ножом в грудь своей 71-летней матери. Кровавое убийство было совершено вечером 14 марта. По факту преступления возбуждено уголовное дело, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.
По версии следствия, между пьяным мужчиной и его матерью произошёл конфликт. Во время ссоры сын схватил нож и зарезал свою мать. Женщина от полученных травм скончалась в медучреждении.
По ходатайству следствия фигуранта дела заключили под стражу.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.