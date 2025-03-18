Пособница мошенников из Иркутска получила срок за обман пенсионеров

Осужденная откликнулась в мессенджере на предложение о подработке и начала выполнять задания своего куратора. При этом она понимала, что участвует в мошеннической схеме под названием «родственник попал в беду». Злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь их близкими, и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП или пострадали. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники просили передать деньги курьеру.