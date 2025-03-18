Пособница мошенников из Иркутска получила срок за обман пенсионеров

В Иркутской области суд вынес приговор девушке, которая помогла телефонным мошенникам обмануть четырех пенсионеров. В марте-апреле прошлого года она забрала у пожилых жителей Иркутска более 1,8 млн рублей, перечисляя эти средства на счета преступников, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
Осужденная откликнулась в мессенджере на предложение о подработке и начала выполнять задания своего куратора. При этом она понимала, что участвует в мошеннической схеме под названием «родственник попал в беду». Злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь их близкими, и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП или пострадали. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники просили передать деньги курьеру.
Жертвами аферистов стали пенсионер и три пожилые жительницы Иркутска.
Пособницей аферистов оказалась 21-летняя жительница Иркутска. При задержании она объяснила, что не могла прекратить преступную деятельность из-за страха перед кураторами и боязни обращаться в полицию, надеясь «отработать две недели» и выйти из ситуации.
Суд, учитывая позицию прокурора, признал девушку виновной в мошенничестве и приговорил ее к 3 годам в колонии общего режима.