СК раскрыл убийство 17-летней давности по одной фразе

В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 44-летней сотрудницы АЗС в 2007 году. Тогда были опрошены сотни людей, бывшие заключённые и недоброжелатели владельца заправки, но результатов это никаких не дало. Настоящего убийцу удастся поймать только спустя 17 лет.
Подробности истории — в материале krsk.aif.ru.
Ограбление?
В ночь с 6-го на 7 мая 2007 года было найдено тело работницы АЗС из деревни Малая Тумна, что находится в Красноярском крае. С женщиной жестоко расправились с помощью режущего предмета, предположительно ножа. Однако орудие преступления поблизости найдено не было.
Следователи стали отрабатывать различные версии. Вариант с вооружённым ограблением отпал практически сразу, так как не было похищено никаких ценных вещей. Однако заказной характер убийства силовики не исключали. Возможно, преступник был недоброжелателем владельца АЗС.
Примечателен и тот факт, что погибшая вела борьбу с нападавшим. На это указывали разбросанные вещи на месте преступления.
«В ходе следствия были опрошены сотни людей: работники и владелец АЗС, жители близлежащих деревень, недавно вышедшие из колоний, недоброжелатели владельца заправки и многие другие люди», — рассказала krsk.aif.ru официальный представитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Лариса Нейланд.
Однако опросы не давали результатов. Дело отложили в долгий ящик. Расследование возобновили лишь в 2024 году. Следователи повторно опросили свидетелей и нашли зацепку, которая в конечном итоге помогла поймать убийцу.
«Я с ней разберусь».
Один из жителей деревни Малая Тумна рассказал следователям, что накануне убийства он выпивал в компании друзей. И услышал, как 25-летняя девушка жалуется на свою напарницу с АЗС. Та, с её слов, постоянно критикует её и угрожает рассказать владельцу заправки обо всех её оплошностях на работе.
«Девушка также заявила тогда, что собирается поговорить с напарницей по этой ситуации и “окончательно разобраться”. Сейчас ей 50 лет, она всё так же проживает в деревне Малая Тумна», — рассказала krsk.aif.ru Лариса Нейланд.
В ноябре прошлого года следователи СК опросили её, и та созналась в убийстве. Она рассказала, что дождалась, пока муж уснёт, а после нетрезвая пришла в ночь с 6-го на 7 мая 2007 года к напарнице и попыталась мирно закончить конфликт. Однако женщина не захотела слушать пьяную коллегу. Между ними началась драка.
Во время борьбы обвиняемая схватила нож и множество раз ударила им напарницу. Женщина погибла на месте от полученных ранений. После этого преступница убежала и выкинула орудие преступления. Когда она вернулась домой, её муж всё ещё спал. Об убийстве она ему никогда не рассказывала.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Как отмечают в СК, обвиняемая изначально полностью признавала свою вину, однако на финальном этапе следствия от всех своих слов отказалась. Сейчас она наняла платного адвоката для своей защиты.
В настоящий момент расследование завершено. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного соглашения. Так как дело возбуждено по статье «Убийство» УК РФ, то, с высокой вероятностью, судить женщину будут в Красноярском краевом суде.
Напомним, в Хакасии огласили приговор для бывшего милиционера, который в 90-е годы убил возлюбленную, а также украл у неё более 10 тысяч долларов и золотые украшения. Долгие годы убийцу не могли наказать, однако он всё же попал в руки правоохранителям благодаря словам единственного свидетеля.