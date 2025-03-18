СК раскрыл убийство 17-летней давности по одной фразе

В ноябре прошлого года следователи СК опросили её, и та созналась в убийстве. Она рассказала, что дождалась, пока муж уснёт, а после нетрезвая пришла в ночь с 6-го на 7 мая 2007 года к напарнице и попыталась мирно закончить конфликт. Однако женщина не захотела слушать пьяную коллегу. Между ними началась драка.