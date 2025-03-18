Пристававшего в лифте к подростку челябинца задержала полиция

По данным из открытых источников случился инцидент в одном из домов в ЖК «Западный луч». Сообщается, что школьница шла с уроков, и за ней увязался неизвестный мужчина. Он вслед за девочкой попал в её дом и зашёл в лифт, где начал трогать за бёдра. Как только двери открылись, испуганный ребёнок спешно забежал в квартиру. Родители, узнав обо всём со слов дочери, обратились в полицию.