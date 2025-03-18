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Пристававшего в лифте к подростку челябинца задержала полиция

В руки правоохранительных органов попал мужчина, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним. Информацию о его задержании подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным из открытых источников случился инцидент в одном из домов в ЖК «Западный луч». Сообщается, что школьница шла с уроков, и за ней увязался неизвестный мужчина. Он вслед за девочкой попал в её дом и зашёл в лифт, где начал трогать за бёдра. Как только двери открылись, испуганный ребёнок спешно забежал в квартиру. Родители, узнав обо всём со слов дочери, обратились в полицию.

Сотрудники МВД провели беседу с семьёй подростка и узнала приметы мужчины. К его поискам подключились несколько полицейских служб, в том числе уголовный розыск и центр управления нарядами. В итоге подозреваемого 1988 года рождения задержали и доставили в отдел полиции «Центральный».

Сейчас продолжается доследственная проверка. Решается вопрос о квалификации действий задержанного.