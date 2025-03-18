Нижегородцы «озолотили» мошенников на 49 млн рублей

Еще одна схема — «курьер из прокуратуры». 77-летней пенсионерке из Заволжья позвонили якобы из военной прокуратуры, сообщив, что мошенники украли деньги с ее счета, но средства вернули, и теперь их нужно передать государству. Женщина сняла 344 тысячи рублей и передала курьеру, спрятав деньги в банке с сушеными грибами. Простая доверчивость тоже обходится дорого.