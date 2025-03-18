Нижегородцы «озолотили» мошенников на 49 млн рублей

Чаще всего преступники использовали схемы «звонок от службы безопасности банка» (30 эпизодов), «предложение дополнительного заработка» (27 случаев) и «сообщение от знакомого с просьбой занять денег» (17 случаев). Общая сумма ущерба превысила 49 млн рублей.
Крупнейшей жертвой аферистов стала 46-летняя жительница Нижнего Новгорода. Женщина познакомилась с «инвестором» на сайте знакомств, который предложил ей заработать на криптовалюте. Следуя его инструкциям, она перевела 5,5 млн рублей из личных накоплений и еще 500 тысяч, взятых в кредит. Когда связь с новым знакомым прервалась, нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников.
Еще одна схема — «курьер из прокуратуры». 77-летней пенсионерке из Заволжья позвонили якобы из военной прокуратуры, сообщив, что мошенники украли деньги с ее счета, но средства вернули, и теперь их нужно передать государству. Женщина сняла 344 тысячи рублей и передала курьеру, спрятав деньги в банке с сушеными грибами. Простая доверчивость тоже обходится дорого.
Охранник из Нижнего Новгорода получил сообщение от «начальника» с просьбой занять денег. Не проверяя, он перевел 62 тысячи рублей на указанные реквизиты.
Полиция призывает нижегородцев быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.
Ранее сообщалось, что 12 марта за сутки нижегородцы отдали мошенникам более 3,4 млн рублей.