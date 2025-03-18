В Воронеже бездомная собака напала на девочку

Собака напала на девочку в воронежском микрорайоне Малышево. Инцидент произошел возле местного клуба 18 марта. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Происшествием заинтересовались следователи СУ СКР по региону.
Жители микрорайона поясняют в комментариях, что якобы эта же собака ранее покусала двух ребят в Шилово.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
— В рамках предварительного расследования предполагается дать надлежащую правовую оценку и установить все обстоятельства случившегося в Малышево, — пояснили в ведомстве.