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В Воронеже бездомная собака напала на девочку

Возможно, это не первый инцидент с агрессивным животным.

Источник: Комсомольская правда

Собака напала на девочку в воронежском микрорайоне Малышево. Инцидент произошел возле местного клуба 18 марта. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Происшествием заинтересовались следователи СУ СКР по региону.

Жители микрорайона поясняют в комментариях, что якобы эта же собака ранее покусала двух ребят в Шилово.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— В рамках предварительного расследования предполагается дать надлежащую правовую оценку и установить все обстоятельства случившегося в Малышево, — пояснили в ведомстве.