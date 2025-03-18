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Девочка 8 лет пострадала в жестком столкновении ВАЗа и «Лады» под Волгоградом

В Волгоградской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Восьмилетняя девочка получила травмы в результате жесткого ДТП в Котельниковском районе 17 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около 13:40, на улице Калинина столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Priora. Ребенку потребовалась госпитализация.

Подробности аварии выясняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Добавим, что за минувшие сутки на региональных трассах случилось шесть аварий с пострадавшими. Во всех случаях ДТП спровоцировали водители и пешеходы, нарушившие ПДД.