Девочка 8 лет пострадала в жестком столкновении ВАЗа и «Лады» под Волгоградом

Восьмилетняя девочка получила травмы в результате жесткого ДТП в Котельниковском районе 17 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около 13:40, на улице Калинина столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Priora. Ребенку потребовалась госпитализация.
Подробности аварии выясняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Добавим, что за минувшие сутки на региональных трассах случилось шесть аварий с пострадавшими. Во всех случаях ДТП спровоцировали водители и пешеходы, нарушившие ПДД.