Девочка 8 лет пострадала в жестком столкновении ВАЗа и «Лады» под Волгоградом

Подробности аварии выясняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Добавим, что за минувшие сутки на региональных трассах случилось шесть аварий с пострадавшими. Во всех случаях ДТП спровоцировали водители и пешеходы, нарушившие ПДД.