В Ташкенте Lacetti вылетел в канал — машину доставали спецтехникой

Как выяснилось, причиной ЧП стала неосторожность водителя. В момент происшествия в автомобиле находились четыре человека — водитель и трое пассажиров. К счастью, никто не пострадал, и все находившиеся в машине смогли самостоятельно выбраться на сушу до прибытия спасателей.