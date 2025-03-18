В Ташкенте Lacetti вылетел в канал — машину доставали спецтехникой

Что произошло?
Инцидент произошел вечером 17 марта. В 19:40 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в канал, протекающий по улице Фитрата в Мирзо-Улугбекском районе, упал легковой автомобиль.
Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия и, используя специальную технику и инструменты, извлекли автомобиль из воды.
Водитель не справился с управлением.
Как выяснилось, причиной ЧП стала неосторожность водителя. В момент происшествия в автомобиле находились четыре человека — водитель и трое пассажиров. К счастью, никто не пострадал, и все находившиеся в машине смогли самостоятельно выбраться на сушу до прибытия спасателей.