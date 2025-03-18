Во Владивостоке мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья посреди улицы

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего в Первомайском районе Владивостока. На улице Волкова мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции находились на маршруте, в то время как услышали хлопок. Звук напомнил выстрел. Правоохранители проехали по округе и увидели мужчину, у которого в руках был похожий на ружье предмет.
Сотрудники полиции задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 50-летний местный житель. На место направили следственно-оперативную группу. Гражданина доставили в отделение. При себе у него, в действительности, было охотничье ружье. Его изъяли и направили на исследование.
Полицейские выяснили, что оружие по закону принадлежит задержанному, оно зарегистрировано, вся документация была в порядке. Но вот почему мужчина выстрелил посреди улицы — это еще предстоит выяснить правоохранителям.