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Житель Уфы из-за дорожного конфликта поджег иномарку

Суд приговорил уфимца к условному сроку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 39-летнему мужчине. Его обвиняли в поджоге автомобиля.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в начале июля 2023 года между уфимцем, находившимся за рулем автомобиля «ВАЗ-2101», и другим водителем, управлявшим внедорожником «Ниссан X-Трейл», произошел конфликт. Спустя месяц ночью житель Уфы на велосипеде приехал во двор дома на улице Дагестанской, облил иномарку бензином, поджег ее и скрылся.

В результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения. Ущерб, причиненный владельцу, составил около 700 тысяч рублей.

Свою вину на суде мужчина признал. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок. Суд также обязал мужчину выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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