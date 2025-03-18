Житель Уфы из-за дорожного конфликта поджег иномарку

В Уфе вынесли приговор 39-летнему мужчине. Его обвиняли в поджоге автомобиля.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в начале июля 2023 года между уфимцем, находившимся за рулем автомобиля «ВАЗ-2101», и другим водителем, управлявшим внедорожником «Ниссан X-Трейл», произошел конфликт. Спустя месяц ночью житель Уфы на велосипеде приехал во двор дома на улице Дагестанской, облил иномарку бензином, поджег ее и скрылся.
В результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения. Ущерб, причиненный владельцу, составил около 700 тысяч рублей.
Свою вину на суде мужчина признал. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок. Суд также обязал мужчину выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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