Житель Уфы из-за дорожного конфликта поджег иномарку

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в начале июля 2023 года между уфимцем, находившимся за рулем автомобиля «ВАЗ-2101», и другим водителем, управлявшим внедорожником «Ниссан X-Трейл», произошел конфликт. Спустя месяц ночью житель Уфы на велосипеде приехал во двор дома на улице Дагестанской, облил иномарку бензином, поджег ее и скрылся.