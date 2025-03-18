Силовики пришли с обысками к двоим депутатам Ленобласти

У депутата Заксобрания Ленобласти Александра Матеева проводятся следственные действия. Они идут в рамках уголовного дела о подстрекательстве к совершению поджога, пишет 47news.
По данным ресурса, обыски начались у него утром 18 марта. Также силовики пришли к депутату Всеволожска Алексею Гуркину.
Ранее неизвестные подожгли дом депутата Всеволожска Ирины Бритвиной. В совершении этого преступления обвиняют депутата Константина Легкодумова. Он находится под стражей с октября 2024 года.
Что касается Матвеева и Гуркина, то они могут стать фигурантами дела об установке устройств слежения на автомобиль Бритвиной. Сейчас в отношении них проводится проверка по факту нарушения неприкосновенности личной жизни коллеги.
Расследование ведет СКР по Ленинградской области. А уголовный розыск Всеволожского района осуществляет оперативное сопровождение дела.