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Водолазы собрали более 126 тонн песка с мазутом со дна Черного моря

Более 2,5 тысяч мешков с нефтепродуктами подняли на берег со дня Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Водолазы собрали более 126 тонн песка с мазутом со дна Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Водолазы МЧС России спускались на дно Черного моря 1 552 раза. В результате на берег подняли более 2,5 тысяч мешков с нефтепродуктами.

В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега. Участники ликвидации ЧС с мазутом собрали 149,4 тысячи тонн песка, загрязненного нефтепродуктами.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что корму танкера, севшего на мель в Тамани, превратили в 620 тонн арматуры. «Волгонефть-239» переплавили на металл.

Мэрии Анапы, в свою очередь, потребовала с владельца затонувших танкеров 211 млн рублей за нанесенный в результате разлива мазута ущерб.