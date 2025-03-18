Водолазы собрали более 126 тонн песка с мазутом со дна Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Водолазы МЧС России спускались на дно Черного моря 1 552 раза. В результате на берег подняли более 2,5 тысяч мешков с нефтепродуктами.
В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега. Участники ликвидации ЧС с мазутом собрали 149,4 тысячи тонн песка, загрязненного нефтепродуктами.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что корму танкера, севшего на мель в Тамани, превратили в 620 тонн арматуры. «Волгонефть-239» переплавили на металл.
Мэрии Анапы, в свою очередь, потребовала с владельца затонувших танкеров 211 млн рублей за нанесенный в результате разлива мазута ущерб.