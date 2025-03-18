Премьер правительства «Хамаса» погиб после ударов Израиля по сектору Газа

Израиль возобновил военные действия вчера, 17 марта, после двух месяцев перемирия. Армия обороны Израиля заявила, что целью нескольких десятков авиаударов по Газе были командиры «Хамаса». По последним данным, в погибли более 350 человек, один из авиаударов пришелся на лагерь беженцев в районе Аль-Маваси. «Хамас» предупредил, что израильское правительство своими действиями подвергает опасности жизни заложников.