В Воронеже в детсаду девочку ударили карандашом в глаз

Дикий случай произошел в воронежском детском саду № 26. Поссорились две девочки, и одна ударила другую карандашом в глаз. Воспитатель в это время была далеко от места инцидента и помешать никак не могла.
У травмированной девочки оказалась повреждена роговица глаза. Родители ребенка намерены подавать на детсад в суд.
В управлении информации мэрии Воронежа ЧП прокомментировали так:
-Эту ситуацию расследовали в учреждении и управлении образования, воспитателю вынесли дисциплинарное взыскание. Ребенок в скором времени вернется в сад. По заявлению родителей девочку перевели в другую группу. По обращению мамы пострадавшего ребенка правоохранительные органы проводят проверку.