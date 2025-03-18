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В Воронеже в детсаду девочку ударили карандашом в глаз

Две малышки поругались на занятиях в детсаду. И одна ударила другую карандашом в глаз.

Дикий случай произошел в воронежском детском саду № 26. Поссорились две девочки, и одна ударила другую карандашом в глаз. Воспитатель в это время была далеко от места инцидента и помешать никак не могла.

У травмированной девочки оказалась повреждена роговица глаза. Родители ребенка намерены подавать на детсад в суд.

В управлении информации мэрии Воронежа ЧП прокомментировали так:

-Эту ситуацию расследовали в учреждении и управлении образования, воспитателю вынесли дисциплинарное взыскание. Ребенок в скором времени вернется в сад. По заявлению родителей девочку перевели в другую группу. По обращению мамы пострадавшего ребенка правоохранительные органы проводят проверку.