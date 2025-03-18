Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ивдельской Госавтоинспекции не смог обжаловать приговор

Судебная коллегия Свердловского областного суда по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу бывшего начальника ОГИБДД МО МВД «Ивдельский» Максима Анисимкова, признанного виновным в должностных преступлениях.

Как сообщает пресс-служба суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения по существу. Анисимкову предстоит отбывать наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Срок наказания исчисляется с 11 апреля 2023 года, когда осужденный был взят под стражу. Время, проведенное в СИЗО, зачтется из расчет один день под стражей за полтора дня в колонии общего режима.

Как сообщал «МК-Урал», Анисимков был задержан при получении денег от предпринимателя. Следствием и судом было установлено, что в обмен на деньги начальник дорожной полиции обещал не чинить препятствий бизнесу, связанному с перевозками.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, офицер находился в оперативной разработке сотрудников подразделения собственной безопасности полиции и ФСБ.

Дело Анисимкова обсуждалось на заседании Думы Ивдельского городского округа. По словам депутата Сергея Быкова, это лишь один пример коррупционных проявлений в ивдельском МО МВД.