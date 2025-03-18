Начальник ивдельской Госавтоинспекции не смог обжаловать приговор

Как сообщает пресс-служба суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения по существу. Анисимкову предстоит отбывать наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.
Срок наказания исчисляется с 11 апреля 2023 года, когда осужденный был взят под стражу. Время, проведенное в СИЗО, зачтется из расчет один день под стражей за полтора дня в колонии общего режима.
Как сообщал «МК-Урал», Анисимков был задержан при получении денег от предпринимателя. Следствием и судом было установлено, что в обмен на деньги начальник дорожной полиции обещал не чинить препятствий бизнесу, связанному с перевозками.
Дело Анисимкова обсуждалось на заседании Думы Ивдельского городского округа. По словам депутата Сергея Быкова, это лишь один пример коррупционных проявлений в ивдельском МО МВД.