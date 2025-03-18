В Краснодаре воздух опасен: сероводород превышает допустимые нормы

Загрязнение было выявлено на стационарном посте контроля загрязнения (ПКЗ) по улице Атарбекова в Фестивальном микрорайоне. Согласно данным МКУ «Центр озеленения и экологии», концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 1,5 раза накануне вечером около 22:00.



В Центре озеленения и экологии отметили, что зафиксированные уровни других загрязняющих веществ в воздухе соответствуют установленным нормам, и превышений не выявлено. Также специалисты подчеркнули, что в других районах города, где установлены посты контроля, ситуация находится в пределах нормы.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре накануне вечером и утром 18 марта был ощутим стойкий запах гари. Это явление стало следствием крупного пожара в Адыгее, дым от которого распространился в сторону кубанской столицы.