Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца

Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области. Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, предположительно, собирался сбыть наркотики в Астраханской области путем закладок. При досмотре машины было изъято более 990 граммов наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также мобильные телефоны и банковские карты, используемые для организации сбыта. На неоднократно судимого нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО. Следствие продолжается для выяснения всех деталей противоправной деятельности и выявление возможных соучастников преступления. Фигуранту грозит до 19 лет лишения свободы.