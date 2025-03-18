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Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца

Правоохранители обнаружили почти килограмм мефедрона в автомобиле нижегородца.

Источник: пресс-служба МВД России по Нижегородской области

Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области. Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, предположительно, собирался сбыть наркотики в Астраханской области путем закладок. При досмотре машины было изъято более 990 граммов наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также мобильные телефоны и банковские карты, используемые для организации сбыта. На неоднократно судимого нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО. Следствие продолжается для выяснения всех деталей противоправной деятельности и выявление возможных соучастников преступления. Фигуранту грозит до 19 лет лишения свободы.

Напомним, незаконный оборот наркотиков вырос на 35,7% за январь-февраль 2025 года. Ранее сообщалось о задержании наркосбытчика в Нижегородской области.