Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб под колесами поезда на юге Казахстана

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Трагедия произошла на перегоне Аксенгир-Чемолган на участке железной дороги между Алматы и Отаром 17 марта вечером, уточнили в нацкомпании «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги»).

Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на пути. На подаваемые сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезда избежать не удалось.

говорится в сообщении компании

Железнодорожники сообщили о ЧП в полицию станции Алматы-1.

Предварительная причина инцидента — личная неосторожность пострадавшего и несоблюдение правил безопасности на железной дороге.

уточнили в компании

Строго соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, пользоваться только специально оборудованными переходами, а также проявлять бдительность и внимательность вблизи железной дороги призвали в нацкомпании.