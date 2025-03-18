Мужчина погиб под колесами поезда на юге Казахстана

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на пути. На подаваемые сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезда избежать не удалось.
Железнодорожники сообщили о ЧП в полицию станции Алматы-1.
Предварительная причина инцидента — личная неосторожность пострадавшего и несоблюдение правил безопасности на железной дороге.
Строго соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, пользоваться только специально оборудованными переходами, а также проявлять бдительность и внимательность вблизи железной дороги призвали в нацкомпании.