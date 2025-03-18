Рабочий упал с грузового лифта и разбился насмерть в промзоне Петербурга

О смертельном происшествии сообщает 78.ru.
Уточняется, что пострадавшему на месте пытались оказать помощь, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных травм.
По информации издания, сотрудник предприятия мог быть допущен к эксплуатации грузового подъемника без прохождения обучения и необходимого инструктажа. При этом сам грузовой подъемник эксплуатировался ненадлежащим образом.
Все подробности ЧП в настоящее время выясняют Следственный комитет РФ и госинспекция по труду. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Ранее «Ъ-СПб» писал о прокурорской проверке в поселке Усть-Луга, где на стройплощадке экскаватор насмерть задавил рабочего.