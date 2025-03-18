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Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела, связанного с похищением подростка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, 17 марта неизвестные напали на подростка, избили его и насильно увезли на автомобиле.

Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ (похищение человека).