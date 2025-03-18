Отец избил тренера своего сына-футболиста в Нижнем Новгороде

По словам пострадавшего, конфликт назрел за неделю до произошедшего. Тренер обозначил составы на предстоящий турнир, и у некоторых родителей появились вопросы к распределению. В течение недели педагог общался с родителями, пытаясь объяснить свое решение. Один из родителей предложил поговорить по-другому, мужчины вышли за территорию стадиона. Разговор проходил на повышенных тонах, со стороны родителя началось хамство и угрозы увольнением. После замечания отец ударил тренера в лицо. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Он обратился в полицию.